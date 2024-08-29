映画「ソウルの春」より＝© 2023 PLUS M ENTERTAINMENT & HIVE MEDIA CORP, ALL RIGHTS RESERVED. 映画「ソウルの春」予告編映画化されてこなかった1979年「新軍部のクーデター」韓国では近年、歴史的な出来事（fact）に虚構（fiction）を加味した「ファクション（faction）」映画が盛んに作られている。中でも2010年代以降は、観客の想像を超えるドラマチックな歴史を持つ軍事独裁時代を取り上げた力作が目