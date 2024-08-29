チェ・ジウさん出演の映画「ニューノーマル」から＝©2023 UNPA STUDIOS.ALL RIGHTS RESERVED. 「韓国発の新時代体験型スリラー」と銘打った韓国映画「ニューノーマル」が8月16日、日本でも公開された。主演した女優のチェ・ジウとチョン・ボムシク監督が来日し、東京・新宿で舞台挨拶を行った。チェが映画のプロモーションで来日し、舞台あいさつに登壇するのは18年ぶりだという。チェは挨拶で「私にとって全く新