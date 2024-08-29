このお話は、ヨガインストラクターのアイさんの出産エピソードを紹介したエッセイ漫画です。助産院での出産を諦め、提携先の病院へ向かったアイさん。しかし陣痛促進剤を使っても赤ちゃんは生まれません。3日目に、鉗子分娩にて無事に出産したのでした。モクコ(@fufufufutago)さんによる作品『思ってたのとちがった出産！』第2話をごらんください。 ©fufufufutago ©fufufufutago &#