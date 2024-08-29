【サンパウロ時事】南米ベネズエラで大統領選から１カ月がたった２８日、勝利を奪われたと訴える野党陣営が各地で抗議デモを展開し、３選を果たしたと主張する強権的なマドゥロ大統領に政権移譲を迫った。選挙を巡っては、透明性を欠いたとして国際的な批判が高まっている。首都カラカスには、身柄拘束を警戒して潜伏していた野党指導者マチャド氏が姿を見せた。マイクを手に「（マドゥロ氏らを）屈服させる。それは人々の意志