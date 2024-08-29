◆米大リーグドジャース―オリオールズ（２８日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）ドジャース・大谷翔平投手（３０）が２８日（日本時間２９日）、本拠地・オリオールズ戦に「１番・ＤＨ」で先発出場する。自身の第２回のイベント日に３試合ぶりの４２号の期待がかかる。今季一番の大混雑が予想される。この日は大谷が愛犬・デコピンを抱えたボブルヘッド人形が先着４万人限定で配布される。大谷ボブル