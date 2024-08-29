あおり合うワンボックスカーとスポーツカー神奈川県の東名高速で、ありえない危険な運転が目撃された。ワンボックスカーとスポーツカーが“あおり合い”8月19日、東名高速を走行中の出来事だった。一番右側の追い越し車線で、突然、白いワンボックスカーが前を走っていたスポーツカーを追い越した。動画の撮影者は「動きからして普通じゃないなって感じ」と話す。ワンボックスカーとスポーツカーの距離はスレスレ。ワンボックス