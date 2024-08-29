サッカーJ1の名古屋グランパスが、がんの啓発活動を一緒に進めようと名古屋大学発のベンチャー企業とヘルスケアパートナー契約を結びました。 【写真を見る】がん啓発活動でタッグ名古屋グランパスと名大発ベンチャー企業がヘルスケアーパートナー契約 このヘルスケアパートナー契約は名古屋グランパスと、尿によるがん検査を行う名古屋大学発のベンチャー