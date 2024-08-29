2024年8月28日、韓国・KBSは「韓国の住民登録人口が4年連続で減少し、平均年齢は44．8歳に上がった」と伝えた。記事によると、韓国の昨年の住民登録人口は5132万5329人で前年（5143万9038人）より0．22％（11万3709人）減少した。住民登録人口は20年の5183万人から4年連続減少し、高齢化の進行により平均年齢は前年（44．2歳）より0．6歳高い44．8歳となった。男性平均は43．7歳、女性平均は45．9歳で女性が2．2歳高かった。最も人