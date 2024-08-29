◆ 坂倉は7月以降好調！通算打率は.272まで回復広島は中日に2−1で勝利。バンテリンドームでの連敗を「5」で止め、リーグ首位の座を死守した。先発の床田寛樹は2回に先制ソロを浴びるも、2回以降は要所を締めゼロ行進。1点リードの6回は一死一、三塁のピンチを招いたが、4番・川越誠司を遊ゴロ併殺に仕留めゼロを重ねた。床田は8回も続投し、一死から代打・福永裕基に右前打を許したところで降板。2番手のテイラー・ハーンは