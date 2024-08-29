今日29日(木)、台風10号は非常に強い勢力を保ったまま九州に接近しており、その後は上陸する予想。動きが遅いため、西日本を中心に影響が長引きそう。東よりに向きを変えたあとの進路には幅があり、最新情報を確認して、身の安全を第一に行動してください。台風10号動きが遅く迷走か非常に強い台風10号は、今日29日(木)午前6時現在、鹿児島県薩摩川内市付近を1時間におよそ15キロの速さで北へ進んでいます。中心の気圧は935hPa、