「FE 85mm F1.4 GM II」 ソニーは、G Masterレンズの新製品として、「FE 85mm F1.4 GM II」を9月20日より発売する。価格はオープンプライスで、店頭予想価格は30万円前後。発売に先駆けて、9月3日より予約受付を開始する。 2016年にG Master初の短焦点レンズとして発売された「FE 85mm F1.4 GM」の後継機。AF性能の大幅な進化と小型軽量化した点が特徴。 従来、解像/ぼけを含めた描写性能はポートレ