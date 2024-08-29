気象台は、午前6時56分に、波浪警報を高知市、室戸市、安芸市、南国市、土佐市、須崎市、香南市、東洋町、奈半利町、田野町、安田町、芸西村に発表しました。【警報エリアを確認】【波浪警報】高知県・高知市、室戸市、安芸市、南国市、土佐市、須崎市などに発表西部では、土砂災害に警戒してください。中部、西部では、低い土地の浸水に警戒してください。高知県では、高波に警戒してください。【警報（発表中）と予報値】■高知