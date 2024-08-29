◆米大リーグドジャース―オリオールズ（２８日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）ドジャース・大谷翔平投手（３０）のボブルヘッドが配布される２８日（日本時間２９日）の本拠地・オリオールズ戦で、試合開始の５時間以上前からドジャースタジアムのメインゲート前は大混雑となっている。試合は午後７時１０分（同２９日・午前１１時１０分）開始だが、先着４万人のボブルヘッドを求め、５時間以上前