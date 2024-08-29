【ニューヨーク共同】28日のニューヨーク外国為替市場の円相場は午後5時現在、前日比61銭円安ドル高の1ドル＝144円53〜63銭を付けた。ユーロは1ユーロ＝1.1114〜24ドル、160円74〜84銭。売買材料に乏しい中、米長期金利の上昇を手がかりに、円売りドル買いが優勢だった。