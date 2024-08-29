台風10号の接近を受けて九州新幹線は29日の始発から終日運転を見合わせます。空の便は全日空と日本航空で合わせて300便以上が欠航します。九州新幹線は熊本駅と鹿児島中央駅の間で、西九州新幹線は武雄温泉駅と長崎駅の間で始発から終日運転を見合わせます。山陽新幹線は午後9時以降に広島駅と博多駅の間を走る上下線合わせて13本で計画運休を実施する予定です。東海道新幹線は30日から来月1日にかけて計画運休や運転見合