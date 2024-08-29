2024年8月29日（木）鹿児島県交通取締情報 鹿児島県警の交通取り締まり情報まとめです。 【国道３号】ー 【国道１０号】ー 【鹿児島市内】通行禁止 【南薩方面】速度違反・一時不停止 【北薩方面】速度違反・携帯電話・一時不停止・シートベルト 【姶良方面】飲酒運転・暴走運転 【大隅方面】速度違反・歩行者妨害・携帯電話・シートベルト 【種子・屋久方面】ー 【奄美方面】速度違反