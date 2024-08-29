モデル・タレントとして活躍するユージと、フリーアナウンサーの吉田明世がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「ONE MORNING」（毎週月曜〜金曜 6:00〜9:00）。この記事では、8月19日（月）〜8月23日（金）の放送から、ニュースを象徴する1つの数字にスポットを当てるコーナー「SUZUKI TODAY’S KEY NUMBER」で取り上げたトピックを紹介します。（左から）吉田明世、ユージ◆「10社に1社」が『猛暑』の影響で売り上げア