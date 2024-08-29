気象台は、午前6時35分に、暴風警報を阿蘇市、南小国町、小国町、産山村、高森町、南阿蘇村に発表しました。【警報エリアを確認】【暴風警報】熊本県・阿蘇市、南小国町、小国町、産山村、高森町、南阿蘇村に発表熊本、阿蘇、球磨地方では土砂災害に、熊本地方では河川の増水に、熊本県では暴風に、熊本、天草・芦北地方では高波に警戒してください。【警報（発表中）と予報値】■熊本市□暴風警報30日朝にかけて警戒（以後も