台風10号の暴風域に入っている鹿児島県枕崎市です。私がいるホテルでは夜中から停電が発生しています。街を見ていましても、建物から完全に光が消えています。非常に強い台風10号は、鹿児島県本土の西を北に進んでいます。台風の接近に伴い、県本土は各地で風が強まり、枕崎市ではきょう未明に51.5メートルの最大瞬間風速を観測しています。鹿児島県内には発達した雨雲がかかり続け、屋久島では3日間で総雨量が900ミリを超えていま