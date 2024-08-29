「中日１−２広島」（２８日、バンテリンドーム）バッテリーが躍動した首位・広島が中日との接戦を制し、バンテリンでの連敗を「５」で止めた。１点ビハインドの四回に坂倉が決勝の２点適時打。先発の床田は７回１／３を７安打１失点で昨年の自己最多に並ぶ１１勝目をマークした。以下、新井貴浩監督との一問一答。◇◇−先発・床田が好投した。「今日も言うことないです。本当粘ってナイスピッチングだったと思い