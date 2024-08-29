服部樹咲が長編映画初主演を務める『BISHU 〜世界でいちばん優しい服〜』より、服部の初歌唱音源を収録した予告映像が解禁された。【動画】主演・服部樹咲が主題歌を歌唱！映画『BISHU 〜世界でいちばん優しい服〜』予告編本作は、世界三大毛織物（ウール）の産地として世界的に注目されている愛知県一宮市のある尾州地域を舞台に、発達障害を持ち幾多の壁にぶつかりながらも夢に挑戦する高校生の史織と、家族や親友との希望