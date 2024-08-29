現在、台風の暴風域に入っている鹿児島市から報告です。（山崎凜記者報告）非常に強い台風10号は現在、鹿児島県に最接近していて、鹿児島市は28日夜遅くから暴風域に入っています。辺りを見ますと、周辺の木が傾き大きく揺れています。風はゴーという音を立てて吹き、雨が吹き付けた風に流されながら勢いよく降り続いていて、これまでに経験したことがないような恐怖を感じます。鹿児島県内では三島村に警戒レベル5の「