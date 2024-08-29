◆侍ジャパンＵ―１８壮行試合大学日本代表７―１高校日本代表（２８日・ほっともっとフィールド神戸）「第１３回ＢＦＡＵ―１８アジア選手権」（９月２日開幕・台湾）に出場する高校日本代表が壮行試合に臨み、高山裕次郎内野手（健大高崎３年）が今秋ドラフト１位候補右腕の中村優斗（愛知工大４年）から中前打を放つなど、チーム唯一の２安打をマークした。壮行試合の高校日本代表の複数安打は史上５人目。過去４人はドラ