ダイニチは8月27日に、新機能「湿度設定5％刻み」を搭載した11機種を含む全25機種のハイブリッド式加湿器2024年度モデルを発売します。   少しでも節約したいニーズに応える新機能「湿度設定5％刻み」 多様化するニーズや節約意識に合わせ、最上位モデル「LXタイプ」を含む5タイプ11機種に、50・55・60・65・70％で湿度設定ができる新機能「湿度設定5％刻み」を搭載。   1シーズン（※1）の電気代を比較すると、加湿量7