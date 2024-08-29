【MLB】ドジャース2-3オリオールズ（8月27日（日本時間8月28日））【映像】大谷、ねじり“内角クソボール打ち”8月27日（日本時間8月28日）に米・カリフォルニア州ロサンゼルスのドジャースタジアムで行われたロサンゼルス・ドジャース対ボルチモア・オリオールズの一戦で、ドジャース・大谷翔平が放った脅威の一撃が、野球ファンの間で注目を集めている。この試合の1回裏・ドジャースの攻撃。この回先頭で打席