Hey! Say! JUMPの最新音楽映像作品『Hey! Say! JUMP LIVE TOUR 2023-2024 PULL UP!』が、29日発表の最新『オリコン週間映像ランキング』で映像3部門同時1位を獲得しました。初週売り上げでDVDが4.7万枚、Blu-ray Disc（以下BD）が8.9万枚で、『週間DVDランキング』と『週間BDランキング』ともに初登場1位に。さらに、音楽作品のDVDとBDを合計した『週間ミュージックDVD・BDランキング』でも、合計売り上げ13.6万枚で初登場1位とな