韓国女子ゴルファーのチェ・ナヨン2が、大胆なスイムウェア姿でファンを虜にしている。【写真】韓国女子ゴルファーの「完璧スタイル」チェ・ナヨン2は最近、自身のインスタグラムを更新。「ホカンスまで完璧」とキャプションに綴り、オフに米ワシントンを訪れた際の写真を数枚投稿した。公開された写真には、屋内プールでくつろぐスイムウェア姿のチェ・ナヨン2が写っている。普段のゴルフウェア姿と打って変わり、メリハリあるス