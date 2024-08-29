◇侍ジャパンU-18壮行試合 大学日本代表7-1高校日本代表（28日、ほっともっとフィールド神戸）京都国際の中崎琉生投手、興南の田崎颯士投手、報徳学園の間木歩投手、そして東海大相模の藤田琉生投手に報徳学園の今朝丸裕喜投手というリレーでタスキをつないだ高校日本代表。青山学院大の西川史礁選手に4打数2安打2打点と決勝点を奪われ、敗戦はしましたが、小倉全由監督は「きょうの経験をしっかりと台湾に持っていって、台湾でア