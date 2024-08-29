気象台は、午前6時6分に、洪水警報を日田市、臼杵市、国東市に発表しました。また暴風警報を大分市、別府市、中津市、佐伯市、臼杵市、津久見市、豊後高田市、杵築市、宇佐市、国東市、姫島村、日出町に発表しました。【警報エリアを確認】【洪水警報】大分県・日田市、臼杵市、国東市に発表大分県では、土砂災害や低い土地の浸水、河川の増水に警戒してください。中部、北部、南部では、暴風や高波に警戒してください。【警報（発