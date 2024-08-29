創立９０周年を迎えた巨人。巨人での出場試合が多い野手、投手を中心に記録にも記憶にも残る歴代の「偉人」を紹介します。第８４回はクロマティ。＊＊＊＊クロマティは巨人最強助っ人としての呼び声が高い。１９５３年９月２９日、米マイアミ生まれ。エクスポズから８４年に入団する。同年、３５本塁打の活躍。ホームランを打ち外野の守備につく時、声援に応え、ファンと一緒にバンザイコールをするなど人気を博