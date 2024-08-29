16人組ダンス&ボーカルグループ・THE RAMPAGE from EXILE TRIBE（以下「THE RAMPAGE」）の川村壱馬が、2023年秋の休養時の心境について明かした。THE RAMPAGEの不動のセンターとして、10年間走り続けてきた彼に起きたこととは……？ ⒸABCテレビ 【動画】母子家庭で育ったTHE RAMPAGE・川村壱馬、デビューまでの道のりを明かす。幼少期や17歳の頃の写真、懐かしの映像も公開 THE RAMPAGEのボ&