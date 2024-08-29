29日6時00分、大阪取引所の日経225先物期近2024年9月限は前日比220円安の3万8150円で夜間取引を終えた。日経平均株価の現物終値3万8371.76円に対しては221.76円安。出来高は8717枚だった。 TOPIX先物期近は2680ポイントと前日比12.5ポイント安、TOPIX現物終値比12.12ポイント安だった。 銘柄清算値(終値)前日清算値比出来高 日経225先物 38150-2208717 日経225m