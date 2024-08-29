　伊沢拓司デイリースポーツ

「運転免許試験は落ちました」東大出身・伊沢拓司の告白にネット衝撃

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

  • 東大出身の伊沢拓司が番組で明かしたエピソードを「女性自身」が取り上げた
  • 運転免許試験は落ちました」「問題文が悪くて」などと話した伊沢
  • ネットでは共感する声が出たほか、「あれ落ちる人って居るんだ」との声も
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