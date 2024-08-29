将棋・藤井聡太王位（２２）＝竜王、名人、王座、棋王、王将、棋聖との七冠＝に渡辺明九段（４０）が挑んだ第６５期王位戦七番勝負第５局が２８日、神戸市有馬温泉の「中の坊瑞苑」で前日から指し継がれ、先手の藤井が渡辺に９７手で勝ち、Ｖ５を達成。７月に２１歳１１か月の最年少で決めた初の永世称号「永世棋聖」に続いて「永世王位」の資格を得て、羽生善治九段（５３）の２４歳９か月を上回る２２歳１か月での“永世二冠”