【ニューヨーク＝小林泰裕】米半導体大手エヌビディアが２８日発表した２０２４年５〜７月期決算は、売上高が前年同期比２・２倍の３００億４０００万ドル（約４・３兆円）、最終利益は２・７倍の１６５億９９００万ドルだった。生成ＡＩ（人工知能）向け半導体の需要が好調で、売上高、最終利益とも四半期として過去最高となった。売上高と利益は市場予想も上回った。生成ＡＩのデータ処理などを行うデータセンター向けの売上