ニューヨーク証券取引所【ニューヨーク共同】28日のニューヨーク株式市場のダウ工業株30種平均は4営業日ぶりに反落し、前日比159.08ドル安の4万1091.42ドルで取引を終えた。市場の注目度が高い半導体大手エヌビディアの決算発表を控え、積極的な買い注文が手控えられた。27日まで3営業日続伸したダウ平均は、26、27両日に終値の過去最高値を更新していた。28日はこうした上昇の反動もあり、売り注文が優勢だった。ハイテク株