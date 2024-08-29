気象台は、午前5時45分に、大雨警報（土砂災害）を中津市、日田市、豊後高田市、国東市に発表しました。また洪水警報を大分市、別府市、佐伯市、竹田市、宇佐市に発表しました。【警報エリアを確認】【大雨警報】大分県・中津市、日田市、豊後高田市、国東市に発表大分県では、土砂災害や河川の増水、高波に警戒してください。中部、西部、南部では、低い土地の浸水に警戒してください。【警報（発表中）と予報値】■大分市□大雨