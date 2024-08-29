◆陸上Ｕ２０世界選手権第１日（２７日、ペルー・リマ）女子８００メートル予選で日本記録保持者の久保凛（１６）＝東大阪大敬愛高２年＝が２分４秒５３の１組１着、全体でもトップのタイムで準決勝に進んだ。杉森美保が０５年にマークした２分０秒４５の日本記録を７月に１９年ぶりに更新（１分５９秒９３）し、日本女子で初めて２分を切った注目の高校生。初の海外レースも堂々と走り抜いた。男子８００メートル予選は日本