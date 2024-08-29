今日29日、鹿児島県に「顕著な大雨に関する情報」が発表されました。鹿児島県薩摩地方では「線状降水帯」によって、非常に激しい雨が同じ場所で降り続いています。鹿児島県薩摩地方で「線状降水帯」による非常に激しい雨今日29日、午前5時17分に「顕著な大雨に関する情報」が発表されました。台風10号の影響で、九州南部では局地的に雨雲が発達し、鹿児島県薩摩地方では「線状降水帯」によって、非常に激しい雨が同じ場所で降り続