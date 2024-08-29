NY金先物12 月限（COMEX）（終値） 1オンス＝2537.80（-15.10-0.59%） 金１２月限は続落。時間外取引では、ドル高を受けて売り優勢となった。欧州時間に入ると、手じまい売りなどが出て軟調となった。日中取引では、ドル高や原油安を受けて下げ幅を拡大したが、売り一巡後は買い戻されて下げ一服となった。 MINKABU PRESS