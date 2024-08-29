NY株式28日（NY時間16:22）（日本時間05:22） ダウ平均41091.42（-159.08-0.39%） S＆P5005592.18（-33.62-0.60%） ナスダック17556.03（-198.79-1.12%） CME日経平均先物38185（大証終比：-185-0.48%） きょうのＮＹ株式市場でダウ平均は反落。市場は引け後に発表されるエヌビディア＜NVDA＞の決算待ちの状態 の中、ＩＴ・ハイテク株に一斉に売りが入り、市場の雰囲気を圧迫した。