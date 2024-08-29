◇パ・リーグ西武3−4ロッテ（2024年8月28日ZOZOマリン）西武がロッテに敗れ、プロ野球ワースト記録となる開幕からの同一カード連敗記録は16連敗まで伸びた。また、開幕からに限らない、シーズン同一カード連敗記録を見ると年球団連敗相手55大洋19連敗中日65東京17連敗南海03横浜16連敗阪神24西武16連敗ロッテと西武の16連敗は歴代3位タイで、65年東京（現ロッテ）が記録したパ・リーグワーストの17