◇パ・リーグロッテ4−3西武（2024年8月28日ZOZOマリン）ロッテは3―3の延長12回2死一、三塁から相手投手の暴投でサヨナラ勝ち。吉井監督も「びっくりした」と振り返る幕切れで、プロ野球記録の開幕から同一カード最多連勝を16に伸ばした。先発・唐川の後を継いだ救援陣が7回以降を無失点でしのぎ、12回を抑えた国吉は20試合連続無失点で3勝目。2位の日本ハムに2.5ゲーム差に迫ったが、指揮官は「今日は盛り上がっている