［ニューヨーク２８日ロイター］ - 米国株式市場は、引け後に発表される半導体大手エヌビディアの四半期決算が注目される中、下落して終了した。エヌビディアは２．１％下落。年初来の上昇率は１５４％となった。グローバルト・インベストメンツのシニアポートフォリオマネジャー、キース・ブキャナン氏は「エヌビディアの予想上振れがいつまで続くかは誰にも分からないが、当然ながら永遠には続かない」と述べた。同社が引け