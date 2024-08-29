気象台は、午前5時24分に、大雨警報（土砂災害）を産山村、高森町に発表しました。また洪水警報を山都町に発表しました。さらに暴風警報を山鹿市、菊池市、合志市、大津町、菊陽町に発表しました。【警報エリアを確認】【大雨警報】熊本県・産山村、高森町に発表熊本、阿蘇、球磨地方では土砂災害に、熊本地方では河川の増水に、熊本、天草・芦北、球磨地方では暴風に、熊本、天草・芦北地方では高波に警戒してください。【警報（