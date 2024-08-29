「Ｕ１８アジア選手権壮行試合、高校日本代表１−７大学日本代表」（２８日、ほっともっとフィールド神戸）９月２日から台湾で開催される「Ｕ１８アジア選手権」に出場する高校日本代表が、大学日本代表との壮行試合に臨み、１−７で完敗した。５番手で登板した今秋ドラフト上位候補で最速１５１キロ右腕の報徳学園・今朝丸裕喜投手（３年）は２回無安打無失点と好投。大学屈指の強打者相手に実力を見せつけた。今朝丸の名前