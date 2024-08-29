◆米大リーグドジャース２―３オリオールズ（２７日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）ドジャース・大谷翔平投手（３０）が２７日（日本時間２８日）、本拠地・オリオールズ戦に「１番・ＤＨ」で先発出場。２安打を放ち、３年連続の１５０安打に到達した。イチロー、松井秀喜に次ぐ日本人選手３人目の快挙で、出場１２９試合目での到達は自身最速ペースとなった。２５日（同２６日）のレイズ戦で８回に左