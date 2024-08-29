気象台は、午前5時11分に、大雨警報（土砂災害）を薩摩川内市甑島に発表しました。【警報エリアを確認】【大雨警報】鹿児島県・薩摩川内市甑島に発表【特別警報（暴風、波浪、高潮）】薩摩、大隅、種子島・屋久島地方に特別警報を発表しています。暴風や高波、高潮に最大級の警戒をしてください。【警報（発表中）と予報値】■鹿児島市□大雨警報・土砂災害30日明け方にかけて警戒（以後も警戒必要）・浸水30日明け方にかけ