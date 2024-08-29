（資料写真）神奈川大学野球の秋季リーグは３１日、横浜スタジアムで開幕し、桐蔭横浜大−神奈川工大、神奈川大−横浜国大の１回戦２試合が行われる。１部リーグは５季連続１８度目の優勝を狙う桐蔭横浜大など６校の総当たりで１０月１９、２０日の最終第７週まで熱戦を繰り広げる。２戦先勝の勝ち点制で戦い、明治神宮大会（１１月２０〜２５日）につながる関東地区選手権に出場する。２部リーグは９月７、８日の第１週から