※経済指標 ＊米週間石油在庫統計（バレル・前週比）23：30 原油－84.6万（4億2518万） ガソリン－220.3万（2億1839万） 留出油 ＋27.5万（1億2309万） （クッシング地区） 原油－66.8万（2754万） ＊（）は在庫総量 ※発言・ニュース ＊米５年債入札結果 最高落札利回り3.645％（WI：3.642％） 応札倍率2.41倍（前回：2.40倍） ＊米労働統計局（ＢＬＳ） 先週２１